Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ohne Kennzeichen auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Darmstadt (ots)

Ein 35-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Montag (16.9.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 19 Uhr stoppte eine Streife der Wachpolizei den Mann aus Darmstadt in der Otto-Röhm-Straße, da er ohne Kennzeichen auf einem E-Roller unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle fiel dem Streifenteam im Zuge des Abgleichs mit dem polizeilichen Fahndungsbestand auf, dass zusätzlich zu der fehlenden Pflichtversicherung der Roller vor etwa einem Jahr als gestohlen gemeldet wurde und seitdem ausgeschrieben war. Das Elektrokleinstfahrzeug wurde sichergestellt und Anzeige erstattet. Wie er in den Besitz des Rollers kam, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell