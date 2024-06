Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen befuhr eine 68-jährige Fahrerin eines Renault die Mühlengasse und beabsichtigte nach links in die Marienstraße einzufahren. Dabei übersah die Frau offenbar einen 55-jährigen Fahrer eines Honda Motorrades, welcher die Marienstraße in Richtung Neustädt befuhr. Der Motorradfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam der Mann zu Fall und stieß gegen den Pkw der 68-Jährigen. Der 55-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell