LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Eisenach (ots) - Einen grünen Fahrradanhänger der Marke "Tigo" im Wert von ungefähr 150 Euro entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einem Innenhof eines Wohnhauses in der Weimarischen Straße. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 19. Juni, 19.30 Uhr und gestern, 11.15 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0159191/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

