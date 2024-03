Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Zwei Leichtverletzte und mehrere zehntausend Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Mittwoch in Wiblingen.

Ulm (ots)

Ein 35-Jähriger befuhr mit seinem Skoda die Wiblinger Allee aus dem Donautal kommend. Er fuhr auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. An der Kreuzung Wiblinger Alle und Wiblinger Ring, erkannte er die an der roten Ampel stehende Autoschlange wohl zu spät. Er krachte in das Heck des vor ihm stehenden Toyota. Der Aufprall war wohl so stark, dass drei weitere davor stehende Pkw zusammengeschoben wurden. Der Toyota kam zudem durch eine Drehbewegung zum Teil auf den linken Fahrstreifen. Hier wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Eine 26-jährige Fahrerin sowie ein 42-Jähriger Fahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden jeweils mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Zwei Fahrzeuge blieben fahrbereit. Vier Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 78 000 Euro. Die Feuerwehr Ulm war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Zum Reinigen der Fahrbahn war zudem eine Kehrmaschine erforderlich. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs. Die Ermittlungen zum Unfall hat der Verkehrsdienst Laupheim übernommen.

Armin Nusser, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

