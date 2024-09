Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Rauschgift, scharfe Schusswaffe und über 4.400 Euro Bargeld

Zivilfahnder nehmen zwei Männer fest

Lampertheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Zivilfahnder nahmen am Montagmittag (16.9.) zwei 49 und 52 Jahre alte Männer im Rahmen einer Kontrolle auf der Autobahn 67 fest und stellten bei ihnen Rauschgift, eine scharfe Schusswaffe sowie Bargeld sicher. Gegen 12.30 Uhr stoppten die Polizeikräfte das Fahrzeug der beiden Männer auf einem Parkplatz bei Lampertheim und unterzogen sie einer Kontrolle. Hierbei fiel den Fahndern eine Handfeuerwaffe im Fahrzeuginnenraum auf, die griffbereit im Handschuhfach lag. Der 49-jährige Fahrer und sein 52-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Bei der Pistole handelte es sich um eine scharfe, geladene Schusswaffe. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung des Wagens stießen die Zivilkräfte auf über 600 Gramm Marihuana und 95 Gramm Haschisch, 465 Ecstasy Tabletten sowie fast 80 Gramm Amphetamin. Weiterhin beschlagnahmten sie über 4.400 Euro Bargeld. Die beiden Festgenommenen kamen über Nacht in eine Gewahrsamszelle. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden sie am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Im Anschluss kamen die Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, in eine Justizvollzugsanstalt. Sie müssen sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

