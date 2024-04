Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sattel und Hinterrad entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Bereits am Samstag stellte ein 20-Jähriger sein Fahrrad der Marke Cube am Hermsdorfer Bahnhof in den Morgenstunden gesichert ab. Als er am Abend zum Abstellort zurückkehrte musste er feststellen, dass Unbekannte sowohl den Sattel als auch das Hinterrad demontiert und in der Folge entwendeten. Den Sattel fand der junge Mann in einem nahegelegenen Gebüsch wieder, vom Hinterrad fehlt jede Spur.

