POL-MR: Cölbe: Täter gestellt

In den frühen Montagmorgenstunden (3. April) meldeten Zeugen der Polizei, dass die Alarmanlage auf einem Firmengelände in der Kasseler Straße soeben ausgelöst hätte und sich vermutlich Personen dort befinden würden. Eine Polizeistreife nahm sich sofort der Sache an und meldete gegen 2 Uhr, den "Täter" gestellt zu haben. Schnell war klar, dass es mit einer erkennungsdienstlichen Behandlung schwierig werden könnte. Für ein Foto stand der vierbeinige "maskierte Einbrecher" aber dennoch zur Verfügung.

