POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall fordert eine Verletzte

Pforzheim (ots) - In eine Wohnung eingebrochen sind noch unbekannte Täter am Dienstag in der Pforzheimer Weststadt. Die Einbrecher hebelten im Zeitraum zwischen 7:30 und 18:30 Uhr die Eingangstüre zu der in einem Mehrfamilienhaus in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße befindlichen Wohnung auf. Danach ...

