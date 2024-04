LPI-J: Einbruch in Verwaltungsgemeinschaft

Jena (ots) - Ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Hegelstraße hat dem widerrechtlichen Zutritt eines oder mehrerer Unbekannten standgehalten. Der oder die Täter versuchten gewaltsam in das Einfamilienhaus einzudringen. Zwar wurde das Fenster dadurch beschädigt, ein Eindringen indes gelang nicht. Der Eigentümer stellte den Schaden am Ostermontag fest und informierte die Polizei. Diese hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

