Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Auto gestohlen nach Pizzabestellung

Hinweise erbeten

Dieburg (ots)

Gestern Abend (17.9.) hatten es Jugendliche auf ein Pizzaauto abgesehen. Nach ersten Ermittlungen bestellten Jugendliche gegen 20:30 Uhr einen Lieferdienst in die Johann-Sebastian-Bach-Straße. Dort verwickelte der vermeintliche Kunde den Lieferanten in ein Gespräch, während der Wagen unverschlossen mit steckendem Schlüssel vor dem Haus stand. Bislang noch Unbekannte entwendeten in der Zwischenzeit das Auto. Nach der Übergabe der Pizza stellte der Lieferant dann fest, dass sein Fahrzeug gestohlen war. Wenig später ging bei der Polizei eine Meldung ein: Das gestohlene Auto war in der Goethestraße in ein geparktes Fahrzeug gekracht. Durch Zeugen wurde beobachtet, dass zwei Jugendliche aus dem Wagen stiegen und zu Fuß in Richtung Schlossgarten flüchteten.

Die Polizei (K35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell