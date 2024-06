Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten

Alpen

Sonsbeck - Täter flüchtet nach versuchtem Diebstahl von Kupfer

Xanten / Alpen / Sonsbeck (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, gegen 03:25 Uhr, versuchte ein 28- jähriger Mann aus Duisburg zwei Kupferfallrohre von einem Grundstück an der Poststraße zu stehlen.

Bei Eintreffen eingesetzter Polizeibeamter hatte er diese bereits an seinen Pkw, fertig zum Einladen gelegt, als er von den Beamten angesprochen wurde. Der Duisburger trat daraufhin zu Fuß die Flucht über Hinterhöfe in Richtung Sandberg/ Holzweg an.

Der Duisburger konnte zwar nicht ergriffen, aber eindeutig identifiziert werden. Die Kupferrinnen und das Fahrzeug des Duisburgers wurden sichergestellt.

In der gleichen Nacht kam es auf der Dorfstraße in Alpen zu einem versuchten Diebstahl einer Kupferregenrinne sowie in Sonsbeck auf der Straße Langebend zu einem Diebstahl einer Regenrinne.

Ob die Taten mit einander in Verbindung stehen, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 zu melden.

/cd Ref. 240606-0444/ 240606-0457/ 240606-0300

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell