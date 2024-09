Polizei Hagen

POL-HA: Mann touchiert geparktes Auto unter Alkoholeinfluss

Hagen-Dahl (ots)

Auf dem Parkplatz einer Sporthalle im Hengstenbergweg fuhr ein 34-Jähriger am Sonntag (29.09.) alkoholisiert in ein geparktes Auto. Gegen 19.50 Uhr touchierte der Hagener den Peugeot beim Ausparken mit seinem Dacia. Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen während der Unfallaufnahme einen starken Alkoholgeruch wahr. Der 34-Jährige war darüber hinaus sehr redselig, verweigerte jedoch zunächst einen freiwilligen Atemalkoholtest. Diesem stimmte der Mann im Laufe der Unfallaufnahme jedoch noch zu. Das Gerät zeigte 1,1 Promille an, sodass der Hagener eine Blutprobe auf der Wache abgeben musste. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein des Hageners und fertigten eine Strafanzeige. Dem 34-Jährigen ist die Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis auf Weiteres untersagt. (arn)

