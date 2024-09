Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger stürzt nach Kollision mit Pizzalieferwagen auf Gehwegkante und verletzt sich schwer

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Freitagabend (27.09.2024) gegen 20:55 Uhr ereignete sich auf der Feldstraße in Hohenlimburg ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem 74-jährigen Fußgänger und einem PKW. Die alarmierten Polizeikräfte fanden den Fußgänger, der bereits vom Rettungsdienst behandelt wurde, schwer verletzt auf dem Gehweg vor. Der Fahrer des beteiligten Fahrzeugs, ein 53-jähriger Pizzalieferant, erklärte, dass der Fußgänger plötzlich vom Gehweg aus nach vorne gestürzt sei, als er an ihm vorbeifahren wollte. Dabei kollidierte der 74-Jährige mit dem rechten Außenspiegel des Fahrzeugs und fiel zu Boden. Der Fußgänger schlug dabei unglücklich mit dem Kopf auf der Gehwegkante auf und erlitt eine schwere Kopfverletzung. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachts einer Alkoholisierung wurde bei dem Fußgänger eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (sch)

