POL-GI: Mann entblößt sich mehrfach + Erneute Kontrollen im Rahmen "Sicheres Gießen"

Gießen (ots)

Gießen: Mann entblößt sich mehrfach

Mehrfach entblößte sich ein unbekannter Mann gestern (11.9.) gegenüber Frauen. Gegen 16.25 Uhr zeigte er sich mindesten drei Frauen nahe der Mensa in der Otto-Behagel-Straße. Später, gegen 19 Uhr, erhielt die Polizei erneut Kenntnis von einem Exhibitionisten im Drosselweg. Der Unbekannte wurde trotz der jeweils eingeleiteten Fahndungen nicht mehr angetroffen. Die vorliegende Beschreibung des Mannes stimmen überein, die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt. Er wurde etwa 30 Jahre alt und 170-180 cm groß geschätzt. Zur Tatzeit trug der Mann, der dunkle Haare und einen Bart hatte, eine weiße Kappe sowie einen dunkelroten Pullover.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Mann gesehen? Sind noch weitere Personen betroffen? Wer kann Hinweise zur Identität des Exhibitionisten geben?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Oldtimer geklaut

Im Teichweg klaute ein Unbekannter einen Daimler des Typs 230.4. Der weiße Oldtimer stand zwischen Dienstag (10.9.), 18 Uhr und Mittwoch, 11 Uhr in einer Lagerhalle. An dem Auto waren die Kennzeichen LDK-O 115H angebracht.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Daimlers und der amtlichen Kennzeichenschilder machen?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Erneute Kontrollen im Rahmen "Sicheres Gießen"

Zwischen 15 Uhr und 23.30 Uhr führten Einsatzkräfte beider Gießener Polizeistationen gestern (11.9.) erneut Kontrollen im Bereich des Kirchen-, Markt- und Brandplatzes, sowie des näheren Umfelds, durch. Bei der Aktion überprüften sie insgesamt 44 Personen, gut ein Drittel davon am Kirchenplatz. Die Beamten stellten bei einer Personengruppe eine Sporttasche mit mutmaßlichem Diebesgut (gefüllt mit hochpreisigem Kaffee) sicher, die Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen dauern an.

Zudem nahmen sie in der Johannesstraße einen Ladendieb fest. Der Mann steht im Verdacht, zuvor in einem Laden im Seltersweg gestohlen zu haben. Er musste mit zur Dienststelle, im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entließen die Ordnungshüter den 25-Jährigen. Nach seiner Entlassung bemerkten Einsatzkräfte, wie der Mann scheinbar zielgerichtet in ein anders Modegeschäft im Seltersweg lief. Ein dortiger Ladendetektiv bemerkte kurz darauf, wie der 25-Jährige erneut etwas aus dem Laden klaute. Zum zweiten Mal an diesem Tag nahmen ihn die Beamten daraufhin fest. Statt entlassen zu werden, musste der Tatverdächtige nun in die Gewahrsamszelle der Polizei. Das Ziel der Ermittler ist nun, ihn in der Folge einem Haftrichter vorzuführen.

Weitere Kontrollen befinden sich bereits in Planung.

