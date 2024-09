Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Geschlagen und geklaut + Roller geklaut + Audi aufgebrochen + Stau nach Unfall mit Verletzten + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Geschlagen und geklaut

In der Innenstadt nahmen Polizeibeamte gestern Abend (9.9.) zwei Männer fest. Die beiden stehen im Verdacht, zuvor einen 22-Jährigen geschlagen zu haben. Im Anschluss an die Schläge sollen sie sein Handy und seine Geldbörse mitgenommen haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr am Lindenplatz. Die Tatverdächtigen mussten mit zur Dienststelle. Das fehlende Handy oder die Geldbörse konnten die Beamten bei ihnen nicht auffinden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden beide entlassen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Handys und der Geldbörse machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Roller geklaut

In der Roonstraße knackte ein Unbekannter ein Kleinkraftrad. Im Zeitraum zwischen 30.8. und 9.9. durchtrennte der Dieb ein Kettenschloss am Roller klaute den roten Roller der Marke "Daelim". Am Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 319KNO angebracht.

Ein weiterer Roller wurde in der Straße Kleine Mühlgasse entwendet. An dem blauen Kleinkraftrad hing das Versicherungskennzeichen 840CEV. Das Zweirad stand dort zwischen Sonntag (8.9.), 10 Uhr und Montag, 12 Uhr.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib der Roller und der Kennzeichenschilder machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Audi aufgebrochen

In der Rödgener Straße schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines geparkten Audis ein. Der Dieb klaute eine Geldbörse aus dem Auto und entkam unerkannt. Das Auto stand am Montag (9.9.) zwischen 14 Uhr und 15.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 13.

Die Ermittler suchen Zeugen, Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Staufenberg/B3: Stau nach Unfall mit Verletzten

Rückstau und starke Verkehrsbehinderungen verursachte ein Unfall auf der Bundesstraße 3 gestern Mittag (9.9.). Derzeitigen Erkenntnissen zufolge platzte gegen 13.25 Uhr einem in Richtung Marburg fahrenden Lastwagen mit Auflieger zwischen dem Gießener Nordkreuz und Staufenberg-Süd ein Reifen. Dadurch geriet der LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in einen zu diesem Zeitpunkt auf dem Standstreifen stehenden BMW. Dessen Insassen, zwei Männer im Alter von 45 und 48 Jahren aus dem Rhein-Neckar-Kreis, erlitten dabei Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide zur Abklärung in ein Krankenhaus. Der 36-jährige LKW-Fahrer aus dem Landkreis Gießen blieb unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis etwa 16.20 Uhr kam es aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen.

Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim: Unfallzeugin gesucht

Auf dem Parkplatz des REWE-Getränkemarktes in Garbenteich (Alter Weg) kam es am Freitag (6.9.) gegen 20.30 Uhr zu einer Unfallflucht. Eine Zeugin beobachtete, wie ein Audi beim Ausparken gegen einen geparkten Opel stieß. Anschließend fuhr das Auto einfach davon.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum flüchtigen Audi geben? Darüber hinaus bitten die Ermittler die namentlich nicht bekannte Zeugin, die den Unfall beobachtet hat, sich bei der Polizei zu melden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Grünberg/A5: Auto überschlägt sich bei Unfall - Zeugen gesucht

Der Fahrer eines Mazdas war am frühen Montag (9.9.) auf der Autobahn 5 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Homberg/Ohm und Grünberg bemerkte er gegen 3.25 Uhr einen Reifen, der auf dem linken Fahrstreifen lag. Er wich aus und krachte dabei in einen neben ihm fahrenden LKW. In der Folge überschlug sich der Mazda und landete auf dem Dach. Der 61-jährige Fahrer aus Eisenach erlitt leichte Verletzungen, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 46-jährige LKW-Fahrer aus dem Kreis Herford blieb unverletzt. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum Verlierer des auf der Fahrbahn liegenden Reifens machen?

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise an die Polizeiautobahnstation Butzbach unter der Telefonnummer 06033 / 7043-5010.

Gießen/B3: Mehrere Autos beschädigt

Durch das Überfahren eines auf der Bundesstraße 3 liegenden Kantholzes nahmen vier Fahrzeuge Schaden. Der Unfall ereignete sich am Samstag (7.9.) gegen 10.50 Uhr zwischen Gießen und Staufenberg Süd. Drei der Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei ermittelt nun, wer das Kantholz verloren hat. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer kann Hinweise zum Verlierer des Holzes geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell