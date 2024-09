Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Handy geraubt + Kleinere Brände + Autoaufbrecher festgenommen + Schüsse in die Luft aus Auto

Gießen (ots)

Gießen: Handy geraubt

Zeugen meldeten der Polizei am Samstagabend (7.9.) eine Auseinandersetzung auf dem Kirchenplatz. Eintreffende Einsatzkräfte stellten vor Ort vier Personen fest, darunter zwei Verletzte. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass drei der angetroffenen Männer gegen 21.40 Uhr das Handy des vierten Angetroffenen geraubt hatten. Dabei hatten sie Reizgas in die Augen des Überfallenen gesprüht. Dadurch wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Zudem erlitt er eine mutmaßliche Schnittwunde an einem Finger, deren Ursprung noch unklar ist. Das Opfer kam zur Abklärung in ein Krankenhaus. Einer der mutmaßlichen Räuber wurde ebenfalls verletzt, auch er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei den festgenommenen Männern handelt es sich um algerische Staatsangehörige im Alter von 16, 18 und 22 Jahren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurden die Verdächtigen mangels vorliegender Haftgründe nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll mindestens eine weitere, bislang unbekannte Person an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Anzahl der Beteiligten geben? Wer kann Angaben zur Identität der flüchtigen, weiteren Person machen?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Kleinere Brände

Im Eichendorffring brannten am Samstagabend (7.9.) zwei Mülltonnen (je 1200 l), das Feuer beschädigte zudem zwei weitere, kleinere Tonnen (240 l). Der entstandene Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Wie das Feuer entstand, ist bislang unklar. Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung liegen derzeit nicht vor.

In der Friedrich-Naumann-Straße brannten am Abend vorher ebenfalls Mülltonnen. Neben vier Tonnen nahm ein Baum Schaden. Die Feuerwehr löschte die Brände. Auch in diesem Fall liegen der Polizei derzeit keine Hinweise auf ein vorsätzliches Anzünden vor.

In der Ringallee brannte am Samstag gegen 22.30 Uhr ein Holztisch. Dieser stand im Bereich der Skateranlage am Schwanenteich. Die Bank brannte ab. Die Ermittler halten es für möglich, dass ein nicht fachgerecht entsorgter Einweggrill als Brandursache infrage kommt.

Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Brandursachen machen können, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Autoaufbrecher festgenommen

Einer aufmerksamen Zeugin ist die Festnahme eines mutmaßlichen Autoaufbrechers zu verdanken. Am Sonntagmittag meldete sie eine verdächtige Person in der Liebigstraße, die sich an Autos zu schaffen mache. Streifen beider Gießener Polizeistationen konnten den Verdächtigen noch im nahen Umfeld gegen 15.25 Uhr festnehmen. Der 27-Jährige hatte auf Nachschau drei Fahrzeuge geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Er trug zudem ein Laptop bei sich, dessen Herkunft unklar ist. Die Beamten stellten dieses sicher, der Mann musste mit zur Dienststelle. Aufgrund seines dortigen Verhaltens, welches auf einen psychischen Ausnahmezustand schließen ließ, stellten die Beamten den Mann in der Folge einem Arzt vor. Dieser entschied schließlich, denn Mann in eine psychiatrische Einrichtung einzuweisen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Schüsse in die Luft aus Auto

Einen größeren Polizeieinsatz löste eine mutmaßliche Schussabgabe aus einem Auto am Sonntagmittag (8.9.) aus. Im Rahmen eines Hochzeitskorsos fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen eine zweistellige Anzahl an Fahrzeugen gegen 15.40 Uhr den Asterweg entlang. Zeugen meldeten Schüsse in die Luft aus dem Fenster eines beteiligten Fahrzeugs. Letztlich kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeistation Gießen Nord mehrere Fahrzeuge im Bereich einer Tankstelle in der Rodheimer Straße. Dabei fanden sie einen verbotenen Schlagring auf. Zudem entdeckten sie abgefeuerte 9mm-Platzpatronen in einem beteiligten Auto. Eine Waffe fanden sie nicht auf. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Im Anschluss konnten die Kontrollierten weiterfahren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

