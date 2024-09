Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Schockanruf erfolgreich + Autoaufbrecher festgenommen + Wand besprüht + 3.000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Gießen (ots)

Lich: Schockanruf erfolgreich

Ein Senior in Lich erhielt gestern Abend (4.9.) einen Anruf eines angeblichen Richters. Nach geschickter Gesprächsführung und Manipulation schilderte der Betrüger schließlich, dass man aufgrund eines tödlichen Unfalls eine Kaution benötige, um einen nahen Verwandten aus der Haft entlassen zu können. Der Mann übergab letztlich 29.000 Euro Bargeld an einen Unbekannten. Ein Zeuge informierte die Polizei im Nachgang über den Betrug.

Um nicht in Falle zu tappen empfiehlt die Polizei:

- Seien Sie im Falle solcher Anrufe von Anfang an skeptisch. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Amtsträger, Bekannter oder Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ein Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

-Reden Sie mit Angehörigen und sensibilisieren Sie ihr Umfeld.

Gießen: Autoaufbrecher festgenommen

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei gestern (4.9.) gegen 19.15 Uhr einen Mann, der sich in der Licher Straße 31 an einem Peugeot zu schaffen machte. Sofort entsandte Streifen konnten den Verdächtigen noch im Nahbereich antreffen und festnehmen. Auf Nachschau hatte der 25-Jährige versucht, eine Scheibe des Renaults einzuschlagen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den türkischen Staatsangehörigen ein, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Hinweise weiterer Zeugen nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Hungen: Wand besprüht

Die Wand einer Schule in der Friedensstraße beschmierte ein Unbekannter. Im Zeitraum zwischen Montag (26.8.) und Mittwoch (28.8.) sprühte der Unbekannte Beleidigungen, einen Davidstern und ein Hakenkreuz an das Schulgebäude. Er entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: 3.000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Am Dienstag (3.9.) parkte eine BMW-Fahrerin gegen 7 Uhr in der Friedrichstraße. Als sie gegen 19.30 Uhr zum Auto zurückkam, musste sie einen Schaden an der Front des Z4 feststellen. Der unbekannte Verursacher hatte sich nach dem Unfall unerlaubt entfernt, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

