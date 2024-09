Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch in Discounter + Citroen angefahren und geflüchtet + Autos mit Farbe besprüht

Gießen (ots)

Pohlheim: Einbruch in Discounter

Ein Unbekannter drang am Dienstag (3.9.) in einen Discounter in Watzenborn-Steinberg ein. Hierzu brach er gegen 0.15 Uhr mehrere Türen im Eingangsbereich des Marktes in der Neue Mitte auf. Der Alarm löste aus, der Unbekannte flüchtete ohne Beute aus dem Markt.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich: Citroen angefahren und geflüchtet

Am Montag (2.9.) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Citroen in der Garbenteicher Straße. Der blaue C1 stand zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr am Straßenrand. Der Unbekannte streifte das Auto und verursachte dabei einen Schaden von etwa 3.500 Euro. Statt sich darum zu kümmern, entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Unfallfluchtermittler der Grünberger Polizei suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zum unbekannten Verursacher geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Autos mit Farbe besprüht

Am Montag (2.9.) bemerkte ein Zeuge gegen 23.25 Uhr ein verdächtiges Geräusch in der Schottstraße. Auf Nachschau stellte er fest, dass ein in Höhe der Hausnummer 46 geparkter Mercedes mit roter Farbe besprüht wurde. Ein in unmittelbarer Nähe stehender Renault wurde ebenfalls mit Farbe besprüht. Konkrete Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor, die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat gegen 23.25 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

