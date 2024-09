Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: 15-Jährigen angefahren - Unfallfahrer gesucht + In Praxis eingebrochen + Kokain und Heroin sichergestellt + Passat aufgebrochen + Diebstahl von Baustelle

Buseck: 15-Jährigen angefahren - Unfallfahrer gesucht

Am Samstag (31.8.) kam es in Oppenrod zu einer Unfallflucht, bei der ein Jugendlicher verletzt wurde. Gegen 15.20 Uhr stieg ein 15-Jähriger an einer Haltestelle in der Hauptstraße (Haltestelle "Beethovenstraße") aus einem Bus aus. Anschließend überquerte er die Fahrbahn. Dabei fuhr ihm ein in Richtung Reiskirchen fahrender, schwarzer Kombi über den Fuß, zudem streifte das Fahrzeug das Bein des Jugendlichen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drehte der Unfallfahrer, schrie den Verletzten aus dem Auto heraus an und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Der 15-Jährige kam zur Abklärung in ein Krankenhaus, konnte dieses jedoch am selben Tag wieder verlassen.

Der bislang unbekannte Mann am Steuer des Kombis wurde als ca. 50-60 Jahre alt beschrieben. Er hatte sehr kurze, grau-schwarze Haare, einen Dreitagebart und trug eine Brille. Er hatte ein gelbes T-Shirt an und sprach Hochdeutsch.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum gesuchten Fahrer und dem schwarzen Kombi geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: In Praxis eingebrochen

Zwischen Freitag (30.8.), 19 Uhr und Montag, 6 Uhr drang ein Unbekannter in Nebenräume einer Arztpraxis in der Frankfurter Straße 17 ein. Der Unbekannte brach eine Tür auf, ohne etwas mitzunehmen flüchtete er unbemerkt aus dem Haus.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Kokain und Heroin sichergestellt

Bei erneuten Kontrollen im Rahmen der Maßnahmen "Sicheres Gießen" beobachteten zivile Beamte der Gießener Kontrollgruppe zwei verdächtige Personen am Kirchenplatz. Bei den folgenden, abgesetzt stattfindenden Kontrollen am Samstag (31.8.) gegen 11.20 Uhr stellten sie bei einer 43-Jährigen drei Plomben Kokain sicher. Die andere Person, eine 37-jährige Frau, hatte eine Plombe Heroin dabei. Die Drogen hatten beide mutmaßlich kurz zuvor von einem Unbekannten gekauft, die Ermittlungen hierzu laufen. Die Beamten nahmen beide Frauen mit zur Dienststelle. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen.

Pohlheim: Passat aufgebrochen

In Watzenborn-Steinberg brach ein Unbekannter einen VW auf. Zwischen Sonntag (1.9.), 11 Uhr und Montagmorgen, 7.15 Uhr schlug der Autoaufbrecher die Heckscheibe des geparkten Passats ein. Aus dem Auto, das in der Herderstraße stand, klaute der Unbekannte Werkzeug. Er entkam unerkannt.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Diebstahl von Baustelle

Aus einem Rohbau im Carl-Benz-Ring klaute ein Unbekannter Werkzeug und Kabel. Vermutlich über ein Gerüst gelangte der Dieb an ein Fenster im ersten Stockwerk. Durch dieses drang er in das Innere des Gebäudes ein. Mit seiner Beute entkam er unbemerkt. Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag (29.8.), 7.30 Uhr und Freitag, 15 Uhr.

Die Ermittler vermuten, dass der Dieb zum Abtransport seiner Beute (u.a. zwei aufgerollte Kabeltrommeln) ein Fahrzeug nutzte. Sie suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind im Bereich der Baustelle Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

