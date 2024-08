Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Zeugen nach Raub gesucht - Täter in U-Haft

Gießen (ots)

Ermittler der Kriminalpolizei suchen nach Zeugen eines Raubes, der sich am Sonntagmorgen (26.8.) im Bereich des Marktplatzes ereignet haben soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 6.45 Uhr zum Gespräch unter zwei Männern. Im Verlauf des Gesprächs im Bereich der Bushaltestelle forderte ein Mann Gegenstände seines Gegenübers, u.a. ein Fahrrad. Als dies verneint wurde, riss der Mann am Fahrrad und schlug zu. Er raubte mehrere persönliche Gegenstände. Zudem nötigte er sein Opfer, ihm am Lindenplatz noch Zigaretten zu kaufen, um dafür sein geraubtes Handy wiederzuerlangen. Am Lindenplatz sei zudem ein unbekannter Zeuge von beiden angesprochen worden mit der Bitte, Bier zu kaufen. Der Zeuge kam dem nicht nach und entfernte sich. Der Räuber fuhr daraufhin auf einem grünen Fahrrad davon.

Zu einem späteren Zeitpunkt nahmen Beamte der Polizeistation Gießen Nord einen Verdächtigen nach einer vorausgegangenen Schlägerei am Brandplatz in der Sonnenstraße fest. Anhand der Schilderungen des Raubopfers kam ihnen der Verdacht, dass es sich bei dem Festgenommenen um den gesuchten Räuber handeln könnte. Bei seiner Durchsuchung fanden sie Gegenstände des Beraubten auf. Sie nahmen den Mann vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen führten Ermittler den dringend Tatverdächtigen am Montag (26.8.) einer Haftrichterin am Amtsgericht Gießen vor. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 29-jährigen Algerier. Die Beamten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen: Wer hat den Vorfall am Marktplatz und in der Folge am Lindenplatz mitbekommen? Sie bitten zudem den unbekannten Zeugen, der angesprochen wurde, sich bei der Polizei zu melden.

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath

Pressesprecher

