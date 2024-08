Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Erneute Kontrollen in der Innenstadt + Fahrradfahrer schwer verletzt

Gießen (ots)

Gießen: Erneute Kontrollen in der Innenstadt

Einsatzkräfte der Polizei führten erneut größere Kontrollen im Stadtbereich Gießen durch. Der Schwerpunkt lag wieder im Bereich der Innenstadt. Am Montag (26.8.) überprüften Beamte der Polizeistation Gießen Nord von morgens bis in den frühen Abend hinein mehrere Personen. Unterstützung erfuhren die Beamten erneut vom Hessischen Präsidium Einsatz, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei aus Lich ließen die ersten Erfolge nicht lange auf sich warten: Im Bereich des Lahnufers fiel zivilen Kräften eine Personengruppe auf, die sich verdächtig verhielt. So verschwand insbesondere eine Person wiederholt kurzzeitig in einem Gebüsch, holte Gegenstände hervor und übergab diese an weitere Personen. Durch die gute Einsatzplanung und ständige Kommunikation der Einsatzkräfte untereinander gelang es, die gesamte Gruppe gleichzeitig zu kontrollieren. Bei der körperlichen Durchsuchung fanden die Kontrollierenden zunächst ein verbotenes Reizgas und stellten dieses sicher. Auf Nachschau fanden sie im Nahbereich zudem etwa 113 Gramm Marihuana und Haschisch und mehrere Tabletten. Sie nahmen die zuvor beobachtete Person, ein 47-jährigen jamaikanischen Staatsangehörigen, vorläufig fest. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entließen sie den Verdächtigen.

Am späten Nachmittag führten die Schutzleute noch eine größere Kontrolle am Kirchenplatz durch. Bei den insgesamt 24 kontrollierten Personen stellten sie keine Verstöße fest.

Unter Leitung der Gießener Kontrollgruppe folgte bereits am Folgetag (27.7.) die nächste Kontrollaktion. Im Rahmen des Programms "Sicheres Gießen" kontrollierten sie, ebenfalls mit Unterstützung ihrer Licher Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei, offensiv in der Innenstadt. Zudem zogen sie einen vierbeinigen Kollegen hinzu. Zusammen mit dem Drogenspürhund kontrollierten sie insgesamt 42 Personen. Sie stellten dabei mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetzt fest. Sie nahmen eine Person wegen des Verdachts des Drogenhandels fest. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entließen sie den Mann wieder. Dank der feinen Nase Spürhundes fanden sie am Lahnufer versteckte, geringe Mengen Cannabis auf und stellten diese sicher. Bei einer weiteren, kontrollierten Person stellten sie eine geringe Menge Amphetamin und ein Springmesser sicher. Neben geklärten Aufenthaltsermittlungen ahndeten die Beamten einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eine mutmaßliche Drogenfahrt.

Weitere Kontrollen werden folgen.

Pohlheim: Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Dienstag (27.8.) kam es in Watzenborn-Steinberg zu einem Unfall, bei dem ein 59-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Radler fuhr laut Zeugen gegen 16.35 Uhr auf dem Radweg der Gießener Straße in Richtung Gießen. Im Bereich der Einmündung zur Rudolph-Diesel-Straße kam es zur Kollision mit einem aus der Richtung kommenden Audi. Dabei kam der Fahrradfahrer aus dem Landkreis Gießen zu Fall und verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 26-jährige Fahrer des Audis (ebenfalls aus dem Landkreis Gießen) blieb unverletzt. Fahrrad und Audi wurden durch den Unfall beschädigt, der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Polizei bittet weitere Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

Pierre Gath

Pressesprecher

