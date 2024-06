POL-WAF: Ahlen/Beckum. Tuning-Treffen endet mit mehreren Ermittlungsverfahren

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Sonntag (09.06.2024) in eine Wohnung an der Alten Beckumer Straße in Ahlen eingebrochen. Zwischen 13.00 Uhr und 19.15 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zugang zu der Wohnung und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

