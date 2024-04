Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Renitenter Fahrradfahrer

Gera (ots)

Bad Köstritz: Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Bahnhofstraße rief gestern Abend (10.04.2024), gegen 21:15 Uhr via Notruf die Polizei um Hilfe, da sich ein stark alkoholisierter und aggressiver Mann in der Tankstelle befand. Die hinzugerufenen Polizisten trafen den mit über 2,4 Promille alkoholisierten und polizeibekannten Herrn an. Da sich dieser mit dem Fahrrad zur Tankstelle begeben hatte, wurde er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Hierbei leistete er Widerstand und verhielt sich weiterhin aggressiv. Zudem beleidigte er die Beamten ununterbrochen. Die Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Herrn eingeleitet. (KR)

