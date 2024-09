Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Mehrere Haftbefehle bei Kontrollen vollstreckt

Gießen (ots)

Beamte der Gießener Kontrollgruppe führten zusammen mit Kollegen der Polizeistation Gießen Nord Kontrollen in der Innenstadt durch. Bei der Aktion im Rahmen der Maßnahme "Sicheres Gießen" am Montag (9.9.) kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 21 Personen. Schwerpunkte waren an diesem Tag der Bereich Marktplatz, Kirchenplatz, Lindenplatz sowie das Umfeld. Die Beamten stellten keine Straftaten fest, jedoch vollstreckten sie im Rahmen der Maßnahme im Tagesverlauf vier Haftbefehle. Während in zwei Fällen durch die Kontrollierten Zahlungsvereinbarungen mit der Justiz getroffen werden konnten und sie so ihre Verhaftung abwenden konnten, lieferten die Ordnungshüter einen 33-jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Den Mann, gegen den gleich zwei Haftbefehle vorlagen, hatten sie zuvor im Asterweg angetroffen und überprüft.

Weitere Kontrollen sind bereits geplant.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell