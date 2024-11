POL-GM: Einbruch in Juweliergeschäft

Radevormwald (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Montag, 12 Uhr und Mittwoch (13. November), 15 Uhr haben sich Unbekannte in der Hardtstraße Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und suchten in der Wohnung nach möglichem Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der ...

mehr