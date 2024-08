Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Am helllichten Tag Kleintransporter in Brombach aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 18.08.2024, gegen 09.12 Uhr, schlug ein Unbekannter eine Fahrzeugscheibe ein, um in einen Kleintransporter zu gelangen. Aus dem Kleintransporter wurde unter anderem Münzgeld entwendet. Der Kleintransporter stand im Hinterhof einer Bar in der Lörracher Straße. Die Zufahrt in den Hinterhof erfolgt über die Hellbergstraße.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell