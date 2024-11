Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Vereinsheim

Hückeswagen (ots)

In einem Vereinsheim in der Straße "Käfernberg" haben Unbekannte großen Schaden angerichtet. Zwischen 21:30 Uhr am Dienstag und 11 Uhr am Mittwoch (13. November) hebelten die Täter die Eingangstür des Vereinsheims auf. Erstmal im Objekt öffneten sie gewaltsam mehrere Türen, Geldkassetten und zwei Tresore. Die Täter erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell