POL-RT: Verkehrsunfälle; Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus; Einbruch; Steine auf Bundesstraße geworfen

Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Leicht verletzt wurde eine 37-Jährige, die am Mittwochvormittag auf der Bismarckstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau befuhr gegen 9.45 Uhr die Bismarckstraße in Richtung Karlstraße und wollte auf Höhe der St.-Wolfgang-Straße mit ihrem Mazda auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei kam es zur Kollision mit einem dort fahrenden VW T-Roc eines 70-Jährigen. Während der VW-Fahrer unverletzt blieb, musste die Frau vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (cw)

Esslingen (ES): Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Eine offenbar gedankenlos in der Öffentlichkeit zur Schau getragene Spielzeugpistole hat am Mittwochmittag in der Schenkenbergstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 12.15 Uhr beobachteten mehrere Zeugen, wie ein Mann in der Schenkenbergstraße mit einer Pistole hantierte und auf geparkte Fahrzeuge zielte. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten daraufhin nach Mettingen aus und konnten den 26-Jährigen mit einer Spielzeugpistole in der Nähe antreffen. Der Mann wurde auf die Tragweite seines Handelns hingewiesen. (rd)

Neuffen (ES): Gegen parkenden Anhänger geprallt

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Nürtinger Straße entstanden ist. Ein 24-Jähriger war dort gegen 8.35 Uhr unterwegs, wobei er aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem Toyota Yaris auf Höhe der Hausnummer 81 zu weit nach rechts kam und gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw-Anhänger krachte. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde dabei noch ein vor dem Anhänger geparktes Auto leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Toyota, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Lenningen (ES): Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Parkstraße ist am Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 0.30 Uhr und neun Uhr gelangte ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster ins Innere der Gaststätte. Dort versuchte er eine Zwischentür zum Gastraum aufzuhebeln, was jedoch scheiterte. Offenbar flüchtete der Einbrecher daraufhin ohne Beute. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Lenningen ermittelt. (rd)

Tübingen (TÜ): Folgenreicher Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden hat sich am Dienstagnachmittag auf der B27 bei Tübingen ereignet. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens hatte sich gegen 18 Uhr im Bereich der Abfahrt B27 auf die B28 Richtung Stadtmitte kurzzeitig ein Stau gebildet. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 20 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf auf den am Stauende stehenden Mercedes einer 32-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht der Kollision auf den davor befindlichen Porsche eines 67 Jahre alten Mannes geschoben. Während die 32-Jährige leicht verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde, entstand an den drei Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 35.000 Euro. (gj)

Bisingen (ZAK): Zeugen zu Steinewerfer gesucht

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt der Polizeiposten Bisingen seit zweier Vorfälle, die sich am Dienstag auf der B 27 auf Höhe Steinhofen ereignet haben. Kurz nach 13 Uhr sowie gegen 14.20 Uhr warf offenbar eine noch unbekannte Person Steine auf zwei Autos, die auf der Bundesstraße in Richtung Rottweil unterwegs waren. Mindestens eines der Fahrzeuge wurde dadurch an der Windschutzscheibe beschädigt. Unter Umständen könnte sich der Täter auf der Überführung der B 27 in Verlängerung der Straße Rosengarten aufgehalten haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang entlang der B 27 verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07476/9433-0 zu melden. (mr)

