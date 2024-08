Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

PKW kommt im Graben zum Stehen

Straelen (ots)

Am Freitagmorgen (23. August 2024) gegen 07:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Hetzerter Straße und der Niersstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 47-jähriger Fahrer einer Mercedes A-Klasse befuhr die Niersstraße in Richtung Kempen. Beim Überqueren der Hetzerter Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten und von links kommenden Skoda Enyaq, der von einem 54 Jahre alten Mann aus Geldern gefahren wurde. Der Skoda kam nach dem Aufprall nach links von der Straße ab und in einem Graben zum Stehen. Der 54-Jährige verletzte sich leicht. Im Mercedes, der von dem 47-jährigen Xantener gefahren wurde, befanden sich noch drei weitere Personen, darunter auch ein Kind. Alle vier Insassen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung blieb bis 09:00 Uhr zur Unfallaufnahme voll gesperrt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell