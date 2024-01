POL-NOM: Öffentlichkeitsfahndung beendet

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Am Lohgraben, Freitag, 05.01.2024, 03.56 Uhr NORTHEIM (mil) Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Wohncontainer an der o.g. Örtlichkeit in Vollbrand. Durch die Kreisfeuerwehr Northeim und umliegenden Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden. Ein Anwohner erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde folglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schadensumme kann noch nicht ...

