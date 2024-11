Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Körperverletzungsdelikt in Haft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutingen (RT):

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 36 Jahre alten Mann. Diesem wird zur Last gelegt, am Dienstag (26.11.2024) einen 88-Jährigen geschlagen und gewürgt zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen 11.20 Uhr waren Rettungsdienst und Polizei alarmiert worden, nachdem es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem als Pflegekraft im Haus des Seniors tätigen 36-Jährigen und dem 88-Jährigen selbst gekommen sein soll. Dieser wurde dabei erheblich verletzt und vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo auch eine von der Staatsanwaltschaft Tübingen angeordnete rechtsmedizinische Untersuchung erfolgte.

Der 36 Jahre alte rumänische Staatsangehörige, der über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügt, wurde vorläufig festgenommen und am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (rd)

