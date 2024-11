POL-LDK: Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Dillenburg (ots) - Wetzlar: Daimler demoliert In der Zeit zwischen Dienstag (19.11.2024), 18:00 Uhr und Donnerstag (21.11.2024), 08:20 Uhr demolierte ein Unbekannter in Wetzlar einen schwarzen Daimler ML350. Das Fahrzeug parkte in diesem Zeitraum in der Weingartenstraße in Niedergirmes. Der Unbekannte verursachte am Daimler mehrere Dellen und zerkratzte den Lack, sodass ein Schaden von 8.000 EUR entstand. Hinweise nimmt ...

