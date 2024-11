Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Hausbewohner überrascht Einbrecher + Bronzefigur von Grab gestohlen + Polo beschädigt +

Wetzlar: Hausbewohner überrascht Einbrecher

Kurz vor 03:00 Uhr wachte am Mittwoch (20.11.2024) ein Hausbewohner aus der Wetzlarer Langgasse auf, als er Geräusche aus dem Erdgeschoss hörte. Er stellte fest, dass ein Fenster und die Hauseingangstür beschädigt waren. Einbrecher waren kurz zuvor in das Einfamilienhaus eingedrungen, vermutlich aber durch den Bewohner direkt verscheucht worden. Nach bisherigem Stand blieben die Täter ohne Beute. Ein Zeuge sah zwei dunkelgekleidete Männer, die aus dem Haus gerannt kamen und in Richtung Karl-Kellner-Ring flüchteten. Einer der beiden Männer habe ein Basecap getragen. Die Wetzlarer Kriminalpolizei bittet Zeugen, die die beiden Einbrecher beobachtet haben oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich telefonisch unter 06441 9180 zu melden.

Wetzlar: Bronzefigur von Grab gestohlen

Von einem Grab auf dem Friedhof in Wetzlar/Garbenheim stahl ein Unbekannter im Zeitraum von Samstag (16.11.2024), 10:00 Uhr bis Montag (18.11.2024), 16:35 Uhr eine Bronzefigur. Die Figur war mit Schrauben und Kleber befestigt und wurde bei dem Diebstahl beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Dillenburg: Polo beschädigt

In der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 20:45 Uhr parkte am Montagabend (18.11.2024) ein schwarzer VW Polo auf dem Parkplatz der Sporthalle Oberscheld in der Straße "Am Seßweg". Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß mit seinem Fahrzeug gegen den Kotflügel des Polos und fuhr anschließend davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Dillenburg zu melden (Tel.: 02771 9070).

