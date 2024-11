Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Bischoffen: LKW umgekippt- Verkehrsbeeinträchtigungen an der Zollbuche

Dillenburg (ots)

Gegen 8.40 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Gespann, bestehend aus einer Zugmaschine und einem mit Asphalt beladener Anhänger, von der Fahrbahn der B255 ab. Das Gespann kippte um und liegt derzeit im Graben rechts neben der B255, in Fahrtrichtung Gladenbach, vor dem Abzweig der L3047. Dadurch kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Aktuell ist es möglich, in Richtung Aartalsee/ Herborn am Unfall vorbei zu fahren. Verkehrsteilnehmende in Richtung Gladenbach werden in Oberweidbach auf die L3047 in Richtung Frankenbach oder alternativ zurück auf die B255 in Richtung Gladenbach abgeleitet.

Die Bergungsarbeiten des LKW und der Ladung werden vermutlich mehrere Stunden dauern. Der LKW-Fahrer kam mit vermutlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell