POL-LDK: + Einbrecher im Getränkehandel + Langfinger gehen leer aus + Ford-Fahrerin schwer verletzt + Haustür hält stand + Zwei Autos zerkratzt + Heckscheibe eingeschlagen + Mercedes auf Parkplatz zerkratzt +

Dillenburg (ots)

Ehringshausen: Einbrecher im Getränkehandel

Zwischen Samstag (16.11.2024), 15:30 Uhr und Montag (18.11.2024), 04:15 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Räumen eines Getränkehändlers in der Daubhäuser Straße in Katzenfurt. Was genau die Täter stahlen ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweisgeber können sich unter Tel.: 02772 47050 mit der Polizei in Herborn in Verbindung setzen.

Wetzlar: Langfinger gehen leer aus

Einen schwarzen Mercedes A 250 e nahmen Langfinger in der Nacht von Samstag (16.11.2024) auf Sonntag (17.11.2024) ins Visier. Das Fahrzeug parkte in der Zeit von 23:50 Uhr bis 01:25 Uhr in der Hermannsteiner Straße in Niedergirmes. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Autos ein und durchsuchten den Innenraum des Fahrzeugs nach Wertgegenständen. Beute machten sie keine. Unter der Telefonnummer 06441 9180 nimmt die Polizei in Wetzlar Hinweise entgegen.

Wetzlar: Ford-Fahrerin schwer verletzt

Eine 41-jährige Kölnerin fuhr am Montag (18.11.2024) gegen 00:00 Uhr mit ihrem Ford C-Max auf der Frankfurter Straße in Wetzlar aus Richtung Spilburgstraße kommend in Fahrtrichtung Bergstraße, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Grundstücksmauer und fuhr anschließend noch gegen ein Straßenschild und eine Straßenlampe, die beide umfielen. Die Straßenlampe landete auf einem parkenden Audi A4. Die 41-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 28.500 EUR geschätzt. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, um festzustellen, ob die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte.

Dillenburg: Haustür hält stand

Im Zeitraum zwischen Samstag (16.11.2024), 23:00 Uhr und Sonntag (17.11.2024), 08:30 Uhr versuchten Einbrecher gewaltsam in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Dillenburg einzudringen. Sie scheiterten jedoch an der Eingangstür des Hauses. Zeugen, denen in dieser Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich unter Tel.: 02771 9070 bei der Polizei in Dillenburg zu melden.

Dillenburg: Zwei Autos zerkratzt

In der Batzbachstraße in Dillenburg/Nanzenbach zerkratzten Unbekannte zwei Fahrzeuge. In der Zeit von Dienstag (12.11.2024), 19:30 Uhr bis Donnerstag (14.11.2024), 18:30 Uhr hatte sie es auf einen grauen VW Passat und einen gelben Skoda Fabia abgesehen. Die Fahrzeuge parkten auf der Straße in Höhe der Hausnummer 19 und 21. Hinweise nimmt die Polizeistation Dillenburg (Tel.: 02771 9070) entgegen.

Herborn: Heckscheibe eingeschlagen

Auf dem Parkplatz an der L3042 zwischen Uckersdorf und Burg schlug am Samstag (16.11.2024) ein Unbekannter die Heckscheibe eines geparkten Autos ein. Der graue Dacia Lodgy war von 12:15 Uhr bis 13:40 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Zeugenhinweise können telefonisch unter 02772 47050 an die Polizeistation Herborn gegeben werden.

Herborn: Mercedes auf Parkplatz zerkratzt

Einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 6.000 Euro hinterließ ein Unbekannter an einem Mercedes, nachdem er die geparkte schwarze E-Klasse auf dem Parkplatz in der "Littau" mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Zeugen, die den Vorfall am Samstag (16. November) zwischen 20:20 und 22:35 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Herborn unter 02772 47050 in Verbindung zu setzen. (S.R.)

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell