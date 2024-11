Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: 12-Jähriger verletzt 13-Jährigen

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar: Mit einem Messer fügte gestern Morgen ein 12-jähriger Schüler einem 13-Jährigen eine Stichverletzung an einem Bein zu. Der 13-Jährige musste seine Wunde in der Ambulanz des Wetzlarer Krankenhauses behandeln lassen.

Die beiden Schüler waren morgens gemeinsam - in Begleitung zweier weiterer Schüler - auf dem Weg zur Schule. Hier fügte der 12-Jährige dem 13-Jährigen ein Stich mit einem Messer mit einer 4-cm langen Klinge am Bein zu. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des Opfers - seine ca. 3 cm tiefe Wunde wurde in der Ambulanz des Wetzlarer Krankenhauses versorgt, die er im Anschluss mit seiner Mutter wieder verlassen konnte.

Eine Streife der Wetzlarer Polizei nahm den 12-Jährigen fest. Im Beisein seiner Mutter fand eine polizeiliche Anhörung des Kindes bei der Polizei statt.

Die genauen Hintergründe und der Tatablauf sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von der AGGAS (Arbeitsgruppe Gewalttäter an Schulen) der Kriminalpolizei in Wetzlar geführt werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell