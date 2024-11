Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Auto zerkratzt + Fiat erfasst Fußgänger + Zusammenstoß zwischen Subaru und Radfahrer +

Ehringshausen: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Montag (11.11.2024), 19:00 Uhr und Dienstag (12.11.2024), 09:00 Uhr zerkratzte ein Unbekannter in Ehringshausen einen roten Fiat Tipo. Das Fahrzeug parkte in dieser Zeit auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bahnhofstraße. Durch die Kratzer entstand ein Schaden von 3.000 EUR. Hinweise nimmt der Polizeiposten Ehringshausen unter Tel.: 06443 83030 entgegen.

Wetzlar: Fiat erfasst Fußgänger

Zu einem Unfall zwischen einem Fiat Punto und einem Fußgänger kam es Dienstagmorgen (12.11.2024) gegen 06:15 Uhr in Wetzlar. Der 60-jähriger Wetzlarer Autofahrer übersah nach ersten Erkenntnissen beim Einbiegen von der Buderusstraße auf die Hermannsteiner Straße einen 31-jährigen Fußgänger aus Wetzlar, der dabei war, die Hermannsteiner Straße zu überqueren. Beim Zusammenstoß wurde der 31-Jährige verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Haiger: Zusammenstoß zwischen Subaru und Radfahrer

Ein 68-jähriger Mann aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein war am Dienstagnachmittag (12.11.2024) gegen 17:00 Uhr mit seinem Subaru auf der Burgstraße in Haiger in Fahrtrichtung Donsbacher Straße unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah er im Kreuzungsbereich Donsbacher Straße / Bahnhofstraße einen Fahrradfahrer, der die Bahnhofstraße in Richtung Donsbacher Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer. Der 45-jährige Radler aus Dietzhölztal erlitt leichte Verletzungen.

