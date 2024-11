Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbrecher erbeuten Handys und Laptops + Trickdieb ergaunert Goldkette +

Dillenburg (ots)

Herborn: Einbrecher erbeuten Handys und Laptops

Gegen 00:15 Uhr schlugen in der Nacht zu Freitag (08.11.2024) drei Einbrecher die Eingangstür eines Elektrofachgeschäfts in der Herborner Hauptstraße ein. Im Verkaufsraum brachen sie mehrere Vitrinen auf und erbeuteten mehrere Handys und Laptops. Zeugen sahen drei Personen vom Tatort wegrennen. Hierbei soll es sich um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben, die allesamt Kapuzenpullover trugen und dunkel gekleidet waren. Zeugen, die die Tat beobachtetet oder denen die drei Personen oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: 06441 9180 zu melden.

Wetzlar: Trickdieb ergaunert Goldkette

Auf dem Weg aus dem Forum Wetzlar ins angrenzende Parkhaus wurde ein 81-jähriger Mann aus Braunfels am Mittwochvormittag (06.11.2024) durch einen unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte fragte, ob der Braunfelser eine Kette verloren hätte und begann sofort dem 81-Jährigen eine goldfarbene Kette um den Hals zu legen. Als der Rentner zu verstehen gab, dass es nicht seine Kette sei, hörte der Mann auf und ging in unbekannte Richtung davon. Zuhause bemerkte der 81-Jährige, dass seine Goldkette, die er eigentlich um den Hals trug, fehlte und er stattdessen die wertlose goldfarbene Stahlkette umgelegt hatte. Die Tat ereignete sich zwischen 10:15 Uhr und 10:20 Uhr. Der Dieb wird als 25 - 30 Jahre alt, etwa 178 cm groß und mit breiten Schultern beschrieben. Er habe kurze, wellige, blonde Haare gehabt, eine helle Jacke und eine grau-braune Hose getragen sowie gebrochen Deutsch gesprochen. Die Kripo Wetzlar ermittelt und fragt: Wer hat den Vorfall am Forum Wetzlar beobachtet? Wem ist die gesuchte Person aufgefallen? Wer kennt eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar (Tel.: 06441 9180) entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell