Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Wohnungseinbruch in Steinbrücken + Falsche Arbeitskollegen bieten minderwertige Lederjacken an

Polizei warnt vor Betrugsmasche +

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal-Steinbrücken: In Wohnung eingestiegen -

Nach einem Wohnungseinbruch in der Baumgartenstraße bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am Mittwoch, zwischen 05.20 Uhr und 14.10 Uhr, suchten die Diebe das Grundstück auf und schoben an der Erdgeschosswohnung den Rollladen der Terrassentür auf. Anschließend stiegen sie über ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in die Wohnung ein. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlen Bargeld und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Zeugen, die die Täter im genannten Zeitraum in der Baumgartenstraße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Uckersdorf und Ehringshausen-Katzenfurt: Minderwertige Lederjacken angeboten / Polizei warnt vor Betrugsmasche -

Die Kriminalpolizei warnt vor einer Betrugsmasche, die in den letzten Tagen in Uckersdorf und Katzenfurt aufgefallen ist. Unbekannte Täter sprachen gezielt ältere Menschen auf Supermarkt-Parkplätzen an. Um deren Vertrauen zu gewinnen, täuschen die Täter eine vermeintliche persönliche Verbindung vor.

Im Verlauf des Gesprächs boten sie den betagten Opfern hochwertige Lederjacken zum Verkauf an. Die Jacken wurden unter anderem als echte Markenware und zu einem vermeintlich günstigen Preis angeboten. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich um minderwertige Imitate handelte, die kaum einen Bruchteil des verlangten Preises wert waren.

Am 01.11.2024 (Freitag), gegen 12.00 Uhr sprach ein Unbekannter einen Senior auf dem Parkplatz des Herkules-Lebensmittelmarktes in Herborn an. Der südländisch aussehende Mann stellte sich als ehemaliger Arbeitskollege vor, der mittlerweile in Italien lebe. Nach einem kurzen Gespräch bot er dem Herborner einen Ledermantel zum Kauf an. Da der Senior keinen höheren Bargeldbetrag bei sich hatte, setzte er sich kurzerhand in den Wagen des "Arbeitskollegen" und fuhr mit ihm nach Hause in die Uckersdorfer Haupstraße. Dort übergab das Opfer einen mittleren dreistelligen Eurobetrag an den Unbekannten und erhielt zwei Ledermäntel sowie eine Handtasche aus Leder. Anschließend fuhr der Täter mit einem schwarzen Audi Kombi mit einer Hamburger Zulassung (HH-Kennzeichen) in Richtung Herborn davon. Die übergebenen Lederjacken und -taschen stellten sich wenig später als minderwertig heraus, die in der Summe nicht mehr als 50 Euro wert waren. Der vermeintliche Arbeitskollege hatte einen dunklen Teint, war ca. 180 cm groß, Vollbartträger und von korpulenter Statur.

Mit einer ähnlichen Masche erleichterte ein Betrüger am selben Tag, gegen 10.00 Uhr, einen Senior auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Katzenfurt in der Straße "Ober der Reinwies" um rund 140 Euro. Auch hier fand der Einstieg in ein Gespräch über eine angebliche gemeinsame Arbeitszeit statt. Er betreibe mittlerweile ein Textilgeschäft am Gardasee, so der Unbekannte und bot quasi als Geschenk zwei Lederjacken im Wert von 800 Euro an. Der Mann ging zu seinem Pkw mit Frankfurter Zulassung (F-Kennzeichen) und holte die Jacken aus dem Kofferraum. Anschließend bat er den Senior um Spritgeld, um wieder an den Gardasee fahren zu können. Mit einem dreisten Griff in den Geldbeutel erbeutete der Unbekannte etwa 140 Euro Bargeld - Das Opfer hatte Glück, dass es keine Bankkarte dabei hatte, da der Täter um die Abhebung von mehr Bargeld bat. Letztlich stieg der Betrüger mit den Jacken in seinen eigenen Wagen und fuhr davon. Der Unbekannte war etwa 180 cm groß, ca. 40 Jahre alt, hatte schwarze Haare und keinen Bart. Er war von kräftiger Statur.

Die Polizei warnt vor vermeintlichen Schnäppchen und rät:

- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Ihnen überraschend alte Bekannte oder Arbeitskollegen begegnen und Waren zum Kauf anbieten. - Prüfen Sie stets kritisch die Echtheit von Angeboten und lassen Sie sich nicht zu einem Spontankauf überreden. - Informieren Sie Ihre älteren Angehörigen über die Masche und warnen Sie sie.

Die Kriminalpolizei in Dillenburg ermittelt wegen Betruges und sucht Zeugen:

- Wer hat die Gespräche am Montag, gegen 12.00 Uhr auf dem Herkules-Supermarktparkplatz in Herborn oder gegen 10.00 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Katzenfurt beobachtet? - Wer kann weitere Angaben zu den Tätern oder deren Fahrzeuge machen? - Wo sind die Betrüger mit ihrer Masche noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell