POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Uslar (ots) - USLAR (Liek) L497 von Neuhaus in Richtung Schönhagen, 19.08.2024, 15:00 Uhr Ein 77-jähriger PKW-Fahrer aus Oststeinbek in Schleswig-Holstein befuhr die L497 in Richtung Schönhagen, als er aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abkam und dort zum Stehen kam. Seine Beifahrerin und er blieben unverletzt. Es kam zu keinem Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: ...

