POL-NOM: Abkommen von der Straße

Uslar (ots) - USLAR (Liek) K449 Wiensen in Richtung Uslar, 24.08.2024, 00:50 Uhr Ein 16-jähriger PKW-Fahrer aus Uslar befuhr die Straße von Wiensen in Uslar. Als er einem auf die Fahrbahn tretenden Reh ausweichen wollte, kam er mit seinem dreirädrigen PKW von der Fahrbahn ab und kam im Graben zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von geschätzen 3000EUR. Im Graben entstand leichter Flurschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

