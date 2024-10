Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Drei Schwerverletzte nach Unfall auf der B 3

Celle (ots)

Heute Morgen ist es auf der B 3 zwischen Offen und Hassel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 38 Jahre alte Fahrer eines BMW befuhr gegen 07:25 Uhr die B 3 aus Offen kommend in Richtung Hassel. In Höhe der Ortschaft Grünwald setzte er zu einem Überholvorgang an und geriet dabei mit der linken Fahrzeugseite auf den Grünstreifen. Im Anschluss lenkte er sein Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrbahn, geriet aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug er sich und prallte mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum. Der Fahrer und seine beiden Mitinsassen wurden bei dem Unfall in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Alle drei Männer wurden schwer verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, Die Bundesstraße war für zirka drei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell