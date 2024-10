Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen gesucht

Eschede (ots)

Am 28.09.2024 ist es in Eschede im Rahmen eines Fußballspiels zwischen der JSG Lachtetal und der JSG Westkreis kurz vor Spielende zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Daran waren sowohl Spieler als auch Zuschauer beteiligt. Das Spiel wurde abgebrochen. Der Polizei in Wietze liegt eine Videoaufzeichnung des Spiels vor, auf der ein Großteil des Tatgeschehens zu sehen ist. Um den genauen Ablauf noch genauer nachvollziehen zu können, bittet die Polizei nun weitere Zeugen, die mit ihren Handys Aufzeichnungen der Geschehens gemacht haben, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146/98623-0 in Verbindung zu setzen.

