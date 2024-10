Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Drei Männer nach versuchtem Rollerdiebstahl gestellt

Celle (ots)

Die drei jungen Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren hatten gestern in einem Parkhaus in Celle versucht, zwei Kleinkrafträder zu entwenden. Sie betraten gegen 14:50 Uhr das Parkhaus in der Trüllerstraße in Celle, wobei sich zwei von ihnen vermummten, und brachen dort zunächst das Lenkradschloss eines Rollers auf. Anschließend versuchten sie das Gleiche an einem weiteren Roller, ließen dann aber von ihrem Vorhaben ab. Ein Zeuge beobachtete die Tat und rief die Polizei. Die drei Täter flüchteten. Zwei der Täter konnten nach kurzer Zeit im Bereich der ITAG-Straße angetroffen werden. Der dritte Mann flüchtete, ist den Beamtinnen und Beamten aber bekannt. Zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen wurden die beiden Männer zur Dienststelle verbracht und dort nach deren Abschluss wieder entlassen. Die drei jungen Männer sind bereits wegen diverser Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten. Die Polizei ermittelt nun gegen sie wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls.

