POL-CE: Sicher zur Schule - Verkehrswacht und Polizei übergeben Warnwesten an Grundschülerinnen und Grundschüler

Celle (ots)

Mit Einsetzen der dunklen Jahreszeit hat die Verkehrswacht Celle Stadt und Land e.V. in Kooperation mit den Stadtwerken Celle GmbH und durch die Unterstützung der Polizeiinspektion Celle auch im Schuljahr 2024/2025 gemeinsam die Erstklässler im Landkreis Celle und der Stadt Celle mit den gelb-leuchtenden Dreiecküberwürfen ausstatten können. Die Froschklasse der katholischen Grundschule Celle hat am Montag, 24.10.2024 den Anfang gemacht. Die Schülerinnen und Schüler erhielten die ersten der rund 2400 Warnüberwürfe. Bei der Übergabe waren u.a. Jochen Rodenwaldt (1. Vorsitzender) und Dirk Holz (Geschäftsführer) von der Verkehrswacht dabei, ebenso auch Anja Heins, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Celle. Auch die Polizei Celle richtet einen dringenden Appell an alle Verkehrsteilnehmenden, die besonderen Gefahren zu berücksichtigen, die mit der Dunkelheit in der Herbst- und Winterzeit einhergehen. Gerade in den frühen Morgen- und späten Nachmittagsstunden, wenn viele Kinder auf dem Weg zur Schule oder nach Hause sind, ist die Sichtbarkeit oft stark eingeschränkt. Dunkle Kleidung, Regen oder Nebel können diese Problematik zusätzlich verschärfen. Daher sollten die Autofahrerinnen und Autofahrer insbesondere in den Bereichen rund um Schulen, Kindergärten und andere Einrichtungen besonders wachsam und vorsichtig fahren. Kinder sind im Straßenverkehr oft schwer einschätzbar - sie können unerwartet auf die Straße laufen oder sich in toten Winkeln befinden. Eine angepasste Geschwindigkeit ist hierbei ebenso wichtig wie ein ausreichender Abstand zu Fußgängern und Radfahrern, insbesondere zu den jüngsten Verkehrsteilnehmern. So können alle zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr und auf den Schulwegen beitragen.

