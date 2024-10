Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit: Kampagne K-EINBRUCH nutzt Zeitumstellung am 27.10.2024

Celle (ots)

Mit dem Ende der mitteleuropäischen Sommerzeit am 27. Oktober 2024 und der gewonnenen Stunde steht auch dieses Jahr wieder das Thema Einbruchschutz im Fokus. Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" erinnert die bundesweite Kampagne K-EINBRUCH daran, wie wichtig präventive Maßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen sind. Die Kampagne K-EINBRUCH wurde im Herbst 2012 von der Polizei in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Versicherungswirtschaft, Industrieverbänden und spezialisierten Fachbetrieben ins Leben gerufen. Das Ziel ist, die Bevölkerung für eigenverantwortliche Einbruchsvorsorge zu sensibilisieren und somit die Einbruchskriminalität langfristig zu senken. Auch in Celle trägt diese Initiative Früchte: Dank der aufmerksamen und engagierten Bevölkerung konnten zahlreiche Einbrüche verhindert werden, was zu einem erneuten Rückgang der Fallzahlen im Jahr 2023 führte. Doch es gibt keinen Grund zur Entwarnung - jeder Einbruch hat schwerwiegende psychische Folgen für die Betroffenen. Die Polizei Celle bietet daher weiterhin kostenlose und neutrale Beratungen zum Einbruchschutz direkt vor Ort an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich unter der E-Mail-Adresse postfach-praevention@pi-ce.polizei.niedersachsen.de oder telefonisch unter 05141/277-109 bei Cosima Bauer, Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Celle sowie unter der allgemeinen Telefonnummer 05141/277-0 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell