Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand in einem Einfamilienhaus in Ovelgönne

Ovelgönne (ots)

In der vergangenen Nacht ist es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Ovelgönne gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Familie wurde gegen 01:30 Uhr von dem Alarmton ihres Rauchmelders geweckt und stellten fest, dass in einem der Zimmer im 1.OG ein Feuer ausgebrochen war. Nach einem vergeblichen Versuch, dieses mit einem Feuerlöscher zu löschen, verließen sie das Haus. Die alarmierten Feuerwehren aus Hambühren und Ovelgönne löschten den Brand. Durch die Rauchentwicklung und das Löschwasser ist die obere Etage des Wohnhauses derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf zirka 30.000 Euro. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse gehen die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Celle von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell