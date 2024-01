Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Einbrüchen in Sakristei, Supermarkt und Geschäft

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag und Dienstag, 16. Januar, in ein Geschäft, einen Supermarkt und eine Kirche eingebrochen.

Nach bisherigen Ermittlungsstand näherte sich ein Täter in der Nacht zu Montag, 15. Januar, gegen 2.20 Uhr einem Geschäft an der Straße An der Eickesmühle. Anschließend öffnete er gewaltsam einen Zaun und näherte sich dem Hintereingang des Ladens. Dort zerschlug er dann eine Scheibe, um in die Innenräume zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen entwendete er nichts.

Ein Tatverdächtiger wird wie folgt beschrieben: Er ist 25 bis 40 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß. Er hat eine schlanke Figur und hat einen Vollbart. Dazu trug er eine Daunenjacke, Jogginghose und schwarze Schuhe.

Zwischen Montagabend, 23 Uhr, und Dienstag, 15.30 Uhr, sind Unbekannte in das Lager eines Supermarktes an der Giesenkirchener Straße eingebrochen. Sie entwendeten eine größere Anzahl Olivenöl-Kanister.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Dienstag, 16. Januar, zwischen 13.30 Uhr und 18.15 Uhr an der Albertusstraße. Unbekannte betraten dort zunächst durch die Pforte die St. Albertus Kirche. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Tür und gelangten so in die Sakristei, die sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Der Umfang des Diebesgutes ist noch nicht abschließend bekannt.

Die Polizei bittet in den Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (jl)

