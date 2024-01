Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht | Radfahrer leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 13. Januar, ist es gegen 19.40 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer an der Friedrich-Ebert-Straße gekommen. Dabei erlitt der 34-jährige Radfahrer leichte Verletzungen. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle.

Nach eigenen Angaben fuhr der 34-Jährige auf dem Radweg die Friedrich-Ebert-Straße von Rheydt kommend in Richtung Gladbach. Im Bereich der Nordstraße habe er an einer Ampel angehalten. In gleicher Fahrtrichtung habe dann auch ein schwarzer Mercedes an der Ampel links neben ihm auf der Straße gestoppt. Als die Ampel Grün gezeigt habe, sei er geradeaus weiter in Richtung Gladbach losgefahren. In dem Moment sei der Mercedesfahrer ebenfalls angefahren und rechts auf die Nordstraße abgebogen. Dadurch sei es zwischen ihm und dem Fahrer zum Zusammenstoß im Bereich des Fahrzeughecks gekommen und er sei mit dem Rad gestürzt.

Der Mercedesfahrer sei dann ohne anzuhalten weitergefahren. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161- 290 entgegen. (jl)

