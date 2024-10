Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Juweliergeschäft gescheitert - Ein Täter vorläufig festgenommen

Celle (ots)

Ein Zeuge hatte heute (22.10.2024) gegen 03:10 Uhr beobachtet, wie drei Männer versuchten, die Scheibe eines Juweliergeschäftes in der Mauernstraße in der Celler Innenstadt einzuschlagen. Daraufhin informierte er die Polizei. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten im Rahmen der Fahndung einen 18jährigen in der Rundestraße vorläufig festnehmen. Die anderen beiden mutmaßlichen Täter konnten nicht angetroffen werden. Die Scheibe des Juweliergeschäftes wurde bei dem Einbruchsversuch beschädigt, es gelang den Tätern jedoch nicht, in das Innere des Geschäftes zu gelangen. Die Polizei ermittelt nun gegen den jungen Mann, der bereits wegen diverser Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten ist, wegen besonders schweren Diebstahls. Er wird nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell